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В Украине зафиксировали антирекорд по смертности из-за COVID-19: за сутки - 54 летальных случая

Киев • УНН

 • 14595 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 2430 человек, из них 149 детей и 137 медицинских работников, а также из-за последствий болезни умерло 54 человека, что является новым антирекордом. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

В Украине зафиксировали антирекорд по смертности из-за COVID-19: за сутки - 54 летальных случая

"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 2430 человек, из них 149 детей и 137 медицинских работников. Были госпитализированы 416 человек... Зафиксировано 54 летальных случая. При этом выздоровели 859 пациентов", - сказал Степанов.

По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболело 128 288 человек (128 228 по данным Минздрава - ред.), из них 8359 детей, а также 11 635 медицинских работников.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказал мнение, что в Украине до конца сентября ежесуточный прирост больных COVID-19 достигнет 3000 человек.

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