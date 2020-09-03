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В Україні зафіксували антирекорд за смертністю через COVID-19: за добу - 54 летальних випадки

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 2 430 осіб, з них 149 дітей та 137 медичних працівників, а також через наслідки хвороби померло 54 особи, що є новим антирекордом. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

В Україні зафіксували антирекорд за смертністю через COVID-19: за добу - 54 летальних випадки

"За минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 2430 людей, з них 149 дітей та 137 медичних працівників. Було госпіталізовано 416 людей… Зафіксовано 54 летальних випадків. При цьому одужало 859 пацієнтів", - сказав Степанов.

За його словами, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 128 288 осіб (128 228 за даними МОЗ - ред.), з них 8359 дітей, а також 11635 медичних працівників.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив думку, що в Україні до кінця вересня щодобовий приріст хворих на COVID-19 сягатиме 3 000 осіб.

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