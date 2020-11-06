В Украине за сутки COVID-19 заболело более 440 правоохранителей МВД

“За сутки зарегистрировано 443 новых случая коронавирусной болезни среди работников МВД. Наибольшее количество больных COVID-19 правоохранителей зарегистрировано в Днепропетровской области (+23), в Запорожской области (+33) и в Киеве (+37)”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что с начала пандемии на коронавирусную болезнь заболели 14 788 сотрудников МВД, выздоровели — 13 743, умерло — 37.

Напомним, за сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 148 новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19. Кроме того, еще один военный скончался от болезни.