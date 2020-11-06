В Україні за добу на COVID-19 захворіло понад 440 правоохоронців МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. За минулу добу серед працівників системи внутрішніх справ зареєстрували 443 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
“За добу зареєстровано 443 нові випадки коронавірусної хвороби серед працівників МВС. Найбільшу кількість хворих на COVID-19 правоохоронців зареєстровано у Дніпропетровській області (+23), у Запорізькій області (+33) та у місті Києві (+37)”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що з початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 14 788 працівників МВС, одужали — 13 743, померли — 37.
Нагадаємо, за добу у Збройних силах України зафіксовано 148 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Крім того, ще один військовий помер від хвороби.