В Украине уже 2,124 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 208

КИЕВ. 11 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,124 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 10 мая, - 2,2 тысячи, традиционное уменьшение количества случаев на выходных. Выздоровевших за сутки почти в четыре раза больше, чем заболевших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.