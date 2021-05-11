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В Украине уже 2,124 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 208

В Украине уже 2,124 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 208

Киев  •  УНН

 • 21337 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,124 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 10 мая, - 2,2 тысячи, традиционное уменьшение количества случаев на выходных. Выздоровевших за сутки почти в четыре раза больше, чем заболевших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

детали

Так, из 2 124 535 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 208 инфицированных, что меньше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 46 631 человек, из них за сутки - 119.

Выздоровели от болезни уже 1 777 370 человек, из них за сутки - 8 617.

Активных больных на сегодня 300 534 человек, уменьшение количества за сутки на 6 528.

Регионы-лидеры по суточному приросту случаев COVID-19: Донецкая область (325), Харьковская область (213), Днепропетровская область (191).

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

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