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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине впервые за 19 лет прошли боевые пуски из системы С-300

В Украине впервые за 19 лет прошли боевые пуски из системы С-300

Киев  •  УНН

 • 21799 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Впервые за 19 лет в Украине произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает УНН.

"В течение последних дней находился на учениях подразделений противовоздушной обороны на юге Украины. Результаты стрельб подтвердили наши возможности по существенному наращиванию боевого состава в максимально возможные короткие сроки. Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели", - написал накануне Муженко в Facebook.

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По его словам, успешные боевые пуски из восстановленных ЗРК малой и средней дальности, а также испытания модернизированных систем управления огнем "открывают перспективы дальнейшей загрузки украинского ОПК".

По информации Украинского милитарного портала, ЗРК С-300В1 предназначен для поражения аэродинамических целей на расстоянии до 75 км. После развала Советского Союза в Украине базировалось две военные части, на вооружении которых находились комплексы С-300В1: 25-я зенитная ракетная бригада (А1181) в городе Стрый Львовской области (расформирована в 2002 году); 137-я зенитная ракетная бригада (А3024) в городе Умань Черкасской области (расформирована в 2012 году). С началом российской агрессии комплексы противоракетной обороны С-300В1 были возвращены на боевое дежурство.

Напомним, секретарь СНБО Турчинов оценил боеготовность системы украинской противовоздушной обороны.

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