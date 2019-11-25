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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 42653 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108660 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100573 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107875 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118500 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147725 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148267 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Украине испытали бронеатомобили "Казак-2М1" и "Варта-Новатор"

В Украине испытали бронеатомобили "Казак-2М1" и "Варта-Новатор"

Киев  •  УНН

 • 41426 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В 169-м учебном центре подготовки подразделений Вооруженных Сил Украины прошли испытания опытного образца многофункционального бронеавтомобиля "Казак-2М1" и специализированного бронированного автомобиля "Варта-Новатор", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Командования Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается в сообщении, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Сирский лично испытал новые автомобили за рулем и дал положительную оценку техническим возможностям ББКМ "Казак-2М1" и СБА "Варта-Новатор".

"Кроме того, во время проведения испытания опытного образца ББКМ "Казак-2М1" генерал-лейтенант Александр Сирский выполнил упражнения стрельб из 12,7 мм крупнокалиберного пулемета НСВТ", - говорится в сообщении.

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Специализированный бронированный автомобиль "Варта-Новатор" и многофункциональный бронеавтомобиль "Козак-2М1" получили положительную оценку от всех представителей рабочей группы, принимавших участие в испытаниях, отметили в пресс-службе.

Справка. Казак-2М1 - это полноценный броневик, предназначенный для выполнения широкого круга боевых задач. Казак-2М1 даже классифицирован иначе - как "Бронированная боевая колесная машина", а не "специализированный бронированный автомобиль", как предыдущие бронеавтомобили. По сути, Казак-2М1 - это "компактный БТР".

СБА "Варта-Новатор" - бронеавтомобиль, разработанный компанией "Украинская бронетехника". Машина создана на усиленном шасси Ford F-550. Легкий и маневренный СБА "Варта-Новатор" идеально подходит для спецподразделений.

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