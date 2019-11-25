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В Україні випробували бронеатомобілі "Козак-2М1" та "Варта-Новатор"

В Україні випробували бронеатомобілі "Козак-2М1" та "Варта-Новатор"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У 169-му навчальному центрі підготовки підрозділів Збройних Сил України пройшли випробування дослідного зразка багатофункціонального бронеавтомобіля “Козак-2М1” та спеціалізованого броньованого автомобіля “Варта-Новатор”, передає УНН із посиланням на пресслужбу Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України.

Як зазначено у повідомленні, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Сирський особисто випробував нові автомобілі за кермом та дав позитивну оцінку технічним можливостям ББКМ “Козак-2М1” та СБА “Варта-Новатор”.

"Окрім того, під час проведення випробування дослідного зразку ББКМ “Козак-2М1” генерал-лейтенант Олександр Сирський виконав вправи стрільб з 12,7 мм крупнокаліберного кулемета НСВТ", - йдеться у повідомленні.

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Спеціалізований броньований автомобіль “Варта-Новатор” та багатофункціональний бронеавтомобіль “Козак-2М1” отримали позитивну оцінку від всіх представників робочої групи, які взяли участь у випробуваннях, зазначили у пресслужбі.

Довідково. Козак-2М1 — це повноцінний броньовик, призначений для виконання широкого кола бойових завдань. Козак-2М1 навіть класифікований інакше — як “Броньована бойова колісна машина”, а не “спеціалізований броньований автомобіль”, як попередні бронеавтомобілі, що випускалися. По суті, Козак-2М1 — це “компактний БТР”.

СБА “Варта-Новатор” — бронеавтомобіль, розроблений компанією “Українська бронетехніка”. Машина створена на посиленому шасі Ford F-550. Легкий і маневрений СБА “Варта-Новатор” ідеально підходить для спецпідрозділів.

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