В Украине с завтрашнего дня вступает в силу закон о едином счете для уплаты налогов и сборов

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (рег. №1049), который был принят ВР с предложениями Президента Украины, сегодня опубликован в официальной газете ВР "Голос Украины". Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 18 апреля, впрочем, не все его пункты, передает УНН.