В Україні відзавтра набуває чинності закон про єдиний рахунок для сплати податків і зборів

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Закон щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (реєстр. №1049), який був ухвалений ВР з пропозиціями Президента України, сьогодні опубліковано в офіційній газеті ВР "Голос України". Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 18 квітня, утім, не всі його пункти, передає УНН.