В Україні відзавтра набуває чинності закон про єдиний рахунок для сплати податків і зборів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Закон щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (реєстр. №1049), який був ухвалений ВР з пропозиціями Президента України, сьогодні опубліковано в офіційній газеті ВР "Голос України". Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 18 квітня, утім, не всі його пункти, передає УНН.
"Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 1 (в частині накладення арешту на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України), пункту 2, пункту 3 (в частині коштів на єдиному рахунку, відкритому в порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України) розділу I цього закону, які набирають чинності з 1 січня 2021 року", - йдеться у тексті закону.
Так, ухвалені зміни забезпечують створення єдиного рахунку для сплати податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України (крім ПДВ та акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також митних платежів), єдиного соціального внеску через Електронний кабінет платника податків.
Відповідно до підписаного закону, такий рахунок буде відкрито для платника за його згодою (бажанням) на центральному рівні Державної казначейської служби.
Таким чином, закон допоможе спростити сплату податкових платежів та сприятиме зменшенню кількості помилково або надміру сплачених грошових зобов’язань. Окрім того, ухвалені зміни сприятимуть підвищенню рівня відкритості, прозорості та довіри платників податків до державних органів.
Закон був підтриманий парламентом з урахуванням пропозицій Президента України. Зокрема, було скасовано норму щодо встановлення фіксованої торговельної націнки на тютюнові вироби, чим обмежувалися права суб'єктів господарювання, що здійснюють виробництво, імпорт та оптову торгівлю тютюновими виробами.
Нагадаємо, 4 жовтня законодавці ухвалили в цілому законопроекти №№ 1049 і 1051 щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Потім Президент Володимир Зеленський ветував ухвалений законопроект про впровадження єдиного рахунку №1049.
Пізніше Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила в цілому законопроект №1049 з пропозиціями Президента України.