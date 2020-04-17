В Україні відзавтра набуває чинності закон про єдиний рахунок для сплати податків і зборів

ukru
20 березня, 16:58 • 73982 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 146763 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 244335 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 246327 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 245147 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 229719 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 199345 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185802 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146066 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150181 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1.2 м/с
65 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

20 березня, 15:09 • 30606 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 264048 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 75688 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

18:53 • 28278 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

19:57 • 25755 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 244336 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 246328 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 245148 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 229719 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 199345 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 75688 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 24989 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 139908 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153587 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112974 перегляди
Актуальне
В Україні відзавтра набуває чинності закон про єдиний рахунок для сплати податків і зборів

В Україні відзавтра набуває чинності закон про єдиний рахунок для сплати податків і зборів

Київ • УНН

 • 19783 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Закон щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (реєстр. №1049), який був ухвалений ВР з пропозиціями Президента України, сьогодні опубліковано в офіційній газеті ВР "Голос України". Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 18 квітня, утім, не всі його пункти, передає УНН.

"Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 1 (в частині накладення арешту на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України), пункту 2, пункту 3 (в частині коштів на єдиному рахунку, відкритому в порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України) розділу I цього закону, які набирають чинності з 1 січня 2021 року", - йдеться у тексті закону.

Так, ухвалені зміни забезпечують створення єдиного рахунку для сплати податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України (крім ПДВ та акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також митних платежів), єдиного соціального внеску через Електронний кабінет платника податків.

Відповідно до підписаного закону, такий рахунок буде відкрито для платника за його згодою (бажанням) на центральному рівні Державної казначейської служби.

Таким чином, закон допоможе спростити сплату податкових платежів та сприятиме зменшенню кількості помилково або надміру сплачених грошових зобов’язань. Окрім того, ухвалені зміни сприятимуть підвищенню рівня відкритості, прозорості та довіри платників податків до державних органів.

Закон був підтриманий парламентом з урахуванням пропозицій Президента України. Зокрема, було скасовано норму щодо встановлення фіксованої торговельної націнки на тютюнові вироби, чим обмежувалися права суб'єктів господарювання, що здійснюють виробництво, імпорт та оптову торгівлю тютюновими виробами.

Нагадаємо, 4 жовтня законодавці ухвалили в цілому законопроекти №№ 1049 і 1051 щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Потім Президент Володимир Зеленський ветував ухвалений законопроект про впровадження єдиного рахунку №1049. 

Пізніше Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила в цілому законопроект №1049 з пропозиціями Президента України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.28
Bitcoin
$84,127.50
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,053.47
Ethereum
$1,976.63