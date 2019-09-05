В Украине отсутствуют условия для домашних родов - врач
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Украине не созданы условия для родов в домашних условиях - в частности, нет курсов для специалистов и системы их лицензирования. Об этом сообщила врач-гинеколог Наталья Силина во время программы "Спроси у доктора", передает УНН.
"В Украине нет условий для проведения домашних родов... Отсутствует медицинский персонал, который в состоянии проводить домашние роды. Это не значит, что не хватает квалифицированных специалистов, но нет системы сертификации и нет системы контроля. Поэтому все, что сейчас происходит, - это вне закона", - отметила Силина.
По ее словам, любая беременная женщина, даже в условиях отличного самочувствия, остается в группе риска по развитию осложнений во время родов, а при условии, что ее роды ведет неквалифицированный персонал, она остается незащищенной, в том числе юридически.
При этом медик добавила, что сегодня некоторые роддома пытаются сделать домашнюю атмосферу для того, чтобы женщина, переступив порог медицинского учреждения чувствовала себя безопасно - для того, чтобы была активная родовая деятельность
Напомним, голландские ученые в результате проведенного исследования пришли к выводу, что беременные женщины, которые относятся к группе низкого риска, вполне могут рожать у себя дома. Таким образом, женщины, для которых это не первая беременность, и в течение которой не происходило осложнений, с меньшим риском могут рожать дома.