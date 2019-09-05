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В Україні відсутні умови для домашніх пологів - лікар

В Україні відсутні умови для домашніх пологів - лікар

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. В Україні не створені умови для пологів у домашніх умовах – зокрема, немає курсів для фахівців і системи їхнього ліцензування. Про це повідомила лікар-гінеколог Наталя Сіліна під час програми "Запитай у лікаря", передає УНН.

"В Україні немає умов для проведення домашніх пологів… Відсутній медичний персонал, який в змозі проводити домашні пологи. Це не означає, що не вистачає кваліфікованих спеціалістів, але немає системи сертифікації і немає системи контролю. Тому все, що зараз відбувається, - це поза законом", - зазначила Сіліна.

За її словами, будь-яка вагітна жінка, навіть за умов чудового самопочуття, залишається в групі ризику по розвитку ускладнень під час пологів, а за умов, що її пологи веде некваліфікований персонал, вона залишається незахищеною, в тому числі юридично.

При цьому медик додала, що на сьогодні деякі пологові будинки намагаються зробити домашню атмосферу для того, щоб жінка, переступивши поріг медичного закладу почувалась безпечно – для того, щоб була активна пологова діяльність

Нагадаємо, голландські вчені в результаті проведеного дослідження дійшли висновку, що вагітні жінки, які відносяться до групи низького ризику, цілком можуть народжувати у себе вдома. Таким чином, жінки, для яких це не перша вагітність, і протягом якої не відбувалося ускладнень, з меншим ризиком можуть народжувати вдома.

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