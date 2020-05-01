В Украине в десять раз уменьшилось количество несовершеннолетних в колониях
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Украине с 2013 года в десять раз уменьшилось количество несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Сейчас таких детей - 83. Об этом заявила во время дискуссии в рамках международного фестиваля Docudays прокурор управления защиты прав детей и противодействия насилию Офиса Генерального прокурора Анна Замкова, передает корреспондент УНН.
"В результате гуманизации уголовного судопроизводства количество осужденных подростков в исправительных колониях, тех, которые реально отбывают наказание в виде лишения свободы, уменьшилось в десять раз. Если сейчас их 83, то в 2013-м, например, их было 890. То есть, разница является существенной", - сказала Замкова.
Напомним, Министерство юстиции Украины выполнило требования и создало необходимые условия для несовершеннолетних матерей, отбывающих наказание с детьми в возрасте до 3-х лет.