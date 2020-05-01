В Україні в десять разів зменшилася кількість неповнолітніх у колоніях
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. В Україні з 2013 року в десять разів зменшилася кількість неповнолітніх, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Наразі таких дітей – 83. Про це заявила під час дискусії в межах міжнародного фестивалю Docudays прокурор управління захисту прав дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора Анна Замкова, передає кореспондент УНН.
“Внаслідок гуманізації кримінального судочинства кількість засуджених підлітків у виправних колоніях, тих, які реально відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, зменшилася вдесятеро. Якщо зараз їх 83, то у 2013-у, наприклад, їх було 890. Тобто, різниця є суттєвою”, — сказала Замкова.
Нагадаємо, Міністерство юстиції України виконало вимоги та створило належні умови для неповнолітніх матерів, які відбувають покарання із дітьми віком до 3-х років.