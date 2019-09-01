В Украине в этом году планируют утеплить стены в 422 школах

"Утепление стен запланировано в 422 учреждениях общего среднего образования. Соответствующие работы проведены в 188 школах (45% от запланированного). В Харьковской и Николаевской областях этот показатель составляет 100%, в Винницкой - 70%, в Черниговской - 60%", - говорится в ответе.

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Также продолжаются работы по замене окон и дверей в учреждениях общего среднего образования на энергосберегающие.

"В 2019 году планируется установить 26 222 окна и 2713 дверей. На сегодня установлено: 17145 окон (65,4% от запланированных работ) и заменено 1743 дверей (64,2%)", - отмечается в сообщении.

Напомним, все украинские школы должны быть обеспечены теплыми туалетами до конца года.