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В Україні цього року планують утеплити стіни у 422 школах

В Україні цього року планують утеплити стіни у 422 школах

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Україні у цьому році заплановано утеплення стін в понад 400 закладах загальної середньої освіти. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у пресслужбі МОН.

“Утеплення стін заплановано у 422 закладах загальної середньої освіти. Відповідні роботи проведено у 188 школах (45% від запланованого). У Харківській та Миколаївській областях цей показник становить 100%, у Вінницькій — 70%, у Чернігівській — 60%”, — йдеться у відповіді.

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Також, тривають роботи щодо заміни вікон та дверей у закладах загальної середньої освіти на енергозберігаючі.

“У 2019 році заплановано встановити 26222 вікна та 2713 дверей. На сьогодні встановлено: 17145 вікон (65,4 % від запланованих робіт) та замінено 1743 дверей (64,2 % )”, - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, усі українські школи мають бути забезпечені теплими туалетами до кінця року.

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