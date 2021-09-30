В Украине спустили на воду восьмой малый артиллерийский катер для нужд ВМС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Киеве спустили на воду восьмой малый бронированный артиллерийский катер для Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВМС ВС Украины.
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"Сегодня, 30 сентября в Киеве при участии представителей Министерства обороны Украины, Военно-Морских Сил ВС Украины и судостроительного предприятия состоялась торжественная церемония спуска на воду очередного малого бронированного артиллерийского катера для нужд национального флота", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что впереди катер ожидает проведение государственных испытаний, после успешной сдачи которых он будет включен в состав ВМС ВС Украины.
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28 сентября в Румынии, в городе Тулча, на Дунае начались украинские-румынские военные учения "Риверайна-2021".