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В Україні спустили на воду восьмий малий артилерійський катер для потреб ВМС

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. В Києві спустили на воду восьмий малий броньований артилерійський катер для Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВМС ЗС України.

Цитата

“Сьогодні, 30 вересня в Києві за участі представників Міністерства оборони України, Військово-Морських Сил ЗС України та суднобудівного підприємства відбулась урочиста церемонія спуску на воду чергового малого броньованого артилерійського катера для потреб національного флоту”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що попереду на катер очікує проведення державних випробувань, після успішного складання яких, його буде включено до складу ВМС ЗС України.

Доповнення

28 вересня в Румунії, у місті Тульча, на Дунаї розпочалися українсько-румунські військові навчання “Ріверайн-2021”.

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