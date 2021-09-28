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“Ріверайн — 2021”: на Дунаї стартували українсько-румунські військові навчання

“Ріверайн — 2021”: на Дунаї стартували українсько-румунські військові навчання

Київ • УНН

 • 22742 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Сьогодні в Румунії, у місті Тульча, на Дунаї розпочалися українсько-румунські військові навчання "Ріверайн-2021", передає УНН із посиланням на Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

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Сьогодні, 28 вересня в місті Тульча, Румунія, в урочистій обстановці було відкрито двосторонні українсько-румунські навчання “Ріверайн — 2021”. Захід очолили командувач Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа та командувач Морських Сил Румунії контр-адмірал Міхай Панаіта. Навчання, традиційно, проводитимуться в гирлі річки Дунай.

Цитата

“Ці, вже щорічні, військово-морські навчання засвідчують дружбу і партнерство наших країн та розуміння важливості забезпечення безпеки у річкових секторах та протоках. Вони стали гарною нагодою підвищення рівня взаємосумісності, вдосконалення спроможностей та відпрацювання міжнародних стандартів взаємодії, — зазначив командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа. — Дунай — одна із найбільших водних артерій Європи по фарватеру якої проходить дружній кордон між Україною та Румунією. Формат заходу дає можливість спільно відпрацювати поставлені завдання із залученням не тільки Військо-Морських Сил, а й підрозділів Морської охорони ДПС України та Прикордонної поліції Румунії. Впродовж навчання наші національні тактичні групи мають перетворитися на один злагоджений екіпаж, працювати спільно заради однієї мети — підвищення рівня регіональної безпеки”.

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В навчаннях беруть участь більше 15 катерів, гелікоптери та підрозділи морської піхоти Румунії та України, морської охорони ДПС України і Прикордонної поліції Румунії, підрозділи спеціального призначення.

“Сучасні виклики та загрози такі як тероризм, нелегальна міграція чи пандемія змушують нас діяти разом. „Ріверайн-2021“ стає необхідним інструментом спільної підготовки ВМС наших країн. Почавши з навчання невеликого масштабу кілька років тому, навіть за нинішніх обмежень через пандемію, ми маємо намір збільшити не лише кількість та сили учасників, а й рівень складності навчань. Як і раніше, „Ріверейн“ — це можливість тренуватися у реальних умовах та ділитися своїми знаннями і досвідом”, — зазначив командувач Морських Сил Румунії контр-адмірал Міхай Панаіта.

По завершенню урочистого заходу, представники сторін провели брифінг, у ході якого остаточно узгодили план дій та завдання перед початком активної фази навчання та обмінялися пам’ятними сувенірами.

Варто відмітити, що не менш важливим є можливість отримання українськими військовими моряками досвіду співпраці з флотом держави, яка є членом Північноатлантичного альянсу, що дозволяє підвищувати рівень взаємосумісності з країнами-членами та партнерами НАТО та набувати відповідних спроможностей.

Під час переходу морем корабельна група національних ВМС відпрацювала низку навчальних заходів, серед яких проходження кільваторним строєм, сигналовиробництво за стандартами НАТО, перевірка звязку, прохід вузини тощо. Попереду на військових моряків двох країн чекає багато спільних тренувань та заходів підготовки.

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