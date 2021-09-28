"Риверайн - 2021": на Дунае стартовали украинские-румынские военные учения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Сегодня в Румынии, в городе Тулбча, на Дунае начались украинские-румынские военные учения "Риверайн-2021", передает УНН со ссылкой на командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
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Сегодня, 28 сентября в городе Тульча, Румыния, в торжественной обстановке было открыто двусторонние украинско-румынские учения "Риверайн - 2021". Мероприятие возглавили командующий Военно-Морских Сил ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа и командующий ВМС Румынии контр-адмирал Михай Панаита. Учения, традиционно, будут проводиться в устье реки Дунай.
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"Эти, уже ежегодные, военно-морские учения свидетельствуют дружбе и партнерстве наших стран и понимание важности обеспечения безопасности в речных секторах и протоках. Они стали хорошей возможностью повышения уровня совместимости, совершенствования способностей и отработки международных стандартов взаимодействия, - отметил командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа. - Дунай - одна из крупнейших водных артерий Европы по фарватеру которой проходит дружеская граница между Украиной и Румынией. Формат мероприятия позволяет совместно отработать поставленные задачи с привлечением не только Военно-Морских Сил, но и подразделений Морской охраны ГПС Украины и Пограничной полиции Румынии. В течение учений наши национальные тактические группы должны превратиться в один слаженный экипаж, работать совместно ради одной цели - повышения уровня региональной безопасности".
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В учениях принимают участие более 15 катеров, вертолеты и подразделения морской пехоты Румынии и Украины, морской охраны ГПС Украины и Пограничной полиции Румынии, подразделения специального назначения.
"Современные вызовы и угрозы как терроризм, нелегальная миграция или пандемия заставляют нас действовать вместе. "Риверайн-2021" становится необходимым инструментом совместной подготовки ВМС наших стран. Начав с учений небольшого масштаба несколько лет назад, даже при нынешних ограничениях из-за пандемии, мы намерены увеличить не только количество и силы участников, но и уровень сложности учений. По-прежнему "Риверейн" - это возможность тренироваться в реальных условиях и делиться своими знаниями и опытом", - отметил командующий ВМС Румынии контр-адмирал Михай Панаита.
По завершению торжественного мероприятия, представители сторон провели брифинг, в ходе которого окончательно согласовали план действий и задачи перед началом активной фазы учений и обменялись памятными сувенирами.
Стоит отметить, что не менее важным является возможность получения украинскими военными моряками опыта сотрудничества с флотом государства, которое является членом Североатлантического альянса, что позволяет повышать уровень совместимости со странами-членами и партнерами НАТО и приобретать соответствующие возможности.
При переходе морем корабельная группа национальных ВМС отработала ряд учебных мероприятий, среди которых прохождение кильваторним строем, сигналопроизводство по стандартам НАТО, проверка связи, проход вузины тому подобное. Впереди военных моряков двух стран ожидает много совместных тренировок и мероприятий подготовки.