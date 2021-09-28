"Риверайн - 2021": на Дунае стартовали украинские-румынские военные учения

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 110470 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 121574 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 107403 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 106460 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 134769 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120965 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 160176 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143161 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179558 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172951 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 72328 просмотра
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:38 • 44531 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 86599 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 29478 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

18:30 • 58426 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 121576 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 134771 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 302449 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 269321 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 254185 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 110472 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 120261 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 160177 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118054 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 117665 просмотра
Актуальное
"Риверайн - 2021": на Дунае стартовали украинские-румынские военные учения

"Риверайн - 2021": на Дунае стартовали украинские-румынские военные учения

Киев  •  УНН

 • 22732 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Сегодня в Румынии, в городе Тулбча, на Дунае начались украинские-румынские военные учения "Риверайн-2021", передает УНН со ссылкой на командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Детали

Сегодня, 28 сентября в городе Тульча, Румыния, в торжественной обстановке было открыто двусторонние украинско-румынские учения "Риверайн - 2021". Мероприятие возглавили командующий Военно-Морских Сил ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа и командующий ВМС Румынии контр-адмирал Михай Панаита. Учения, традиционно, будут проводиться в устье реки Дунай.

Цитата

"Эти, уже ежегодные, военно-морские учения свидетельствуют дружбе и партнерстве наших стран и понимание важности обеспечения безопасности в речных секторах и протоках. Они стали хорошей возможностью повышения уровня совместимости, совершенствования способностей и отработки международных стандартов взаимодействия, - отметил командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа. - Дунай - одна из крупнейших водных артерий Европы по фарватеру которой проходит дружеская граница между Украиной и Румынией. Формат мероприятия позволяет совместно отработать поставленные задачи с привлечением не только Военно-Морских Сил, но и подразделений Морской охраны ГПС Украины и Пограничной полиции Румынии. В течение учений наши национальные тактические группы должны превратиться в один слаженный экипаж, работать совместно ради одной цели - повышения уровня региональной безопасности".

Добавим

В учениях принимают участие более 15 катеров, вертолеты и подразделения морской пехоты Румынии и Украины, морской охраны ГПС Украины и Пограничной полиции Румынии, подразделения специального назначения.

"Современные вызовы и угрозы как терроризм, нелегальная миграция или пандемия заставляют нас действовать вместе. "Риверайн-2021" становится необходимым инструментом совместной подготовки ВМС наших стран. Начав с учений небольшого масштаба несколько лет назад, даже при нынешних ограничениях из-за пандемии, мы намерены увеличить не только количество и силы участников, но и уровень сложности учений. По-прежнему "Риверейн" - это возможность тренироваться в реальных условиях и делиться своими знаниями и опытом", - отметил командующий ВМС Румынии контр-адмирал Михай Панаита.

По завершению торжественного мероприятия, представители сторон провели брифинг, в ходе которого окончательно согласовали план действий и задачи перед началом активной фазы учений и обменялись памятными сувенирами.

Стоит отметить, что не менее важным является возможность получения украинскими военными моряками опыта сотрудничества с флотом государства, которое является членом Североатлантического альянса, что позволяет повышать уровень совместимости со странами-членами и партнерами НАТО и приобретать соответствующие возможности.

При переходе морем корабельная группа национальных ВМС отработала ряд учебных мероприятий, среди которых прохождение кильваторним строем, сигналопроизводство по стандартам НАТО, проверка связи, проход вузины тому подобное. Впереди военных моряков двух стран ожидает много совместных тренировок и мероприятий подготовки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы