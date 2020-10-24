В Украине составили уже 54 протокола за нарушение "дня тишины"

"По состоянию на 12:00 выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией. Среди основных видов незаконной агитации всего зафиксировано случаев агитации на билбордах - 96, 44 - раздача агитационной продукции, 16 - агитация в зданиях, 12 - призывы голосовать за партию или кандидата, 5 - агитация в СМИ, 5 - агитация на автомобилях, 2 - агитация без признаков принадлежности к политической силе, 1 - агитация в общественном транспорте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зафиксировано 39 фактов - в Ровенской области, в Харьковской - 22, в Киевский и Львовской - по 13, в Днепропетровской - 12, в Донецкой и Черкасской - по 10, в городе Киеве и Тернопольской области - по 8, в Волынской и Черновицкой - по 7, в Одесской и Черниговской - по 5, в Николаевской и Кировоградской - по 4, в Винницкой, Житомирской и Херсонской - по 3, в Сумской - 2, в Донецкой, Запорожской и Луганской - по 1.

Указывается, что полицейские сообщили в органы местного самоуправления о выявленных нарушениях, поэтому на места выезжали коммунальные службы, сейчас агитационные материалы демонтируют.

"По состоянию на 12:00 полицейские составили 54 протокола о совершении административных правонарушений. Из них 42 протокола - по ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) КУоАП. 8 протоколов было составлено по ст. 212-10 (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации), 3 - по ст. 152 (нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов), один протокол - по ст. 212-14 (нарушение порядка размещения агитационных материалов) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - резюмировали в полиции.

Напомним, с начала избирательной кампании в органы Национальной полиции поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Как сообщалось ранее в УНН, очередные местные выборы состоятся завтра, 25 октября 2020 года, на них будут выбирать депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин, соответствующих сельских, поселковых, городских глав.