В Украине частные лаборатории сделали 12 тыс. ПЦР-исследований за бюджетные средства - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Частные лаборатории уже сделали 12 тыс. ПЦР-исследований за бюджетные средства. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Частные лаборатории, которым правительство разрешило помогать тестировать за бюджетные средства граждан Украины методом полимеразной цепной реакции, на сегодня уже осуществили 12 тыс. исследований, которые полностью бесплатны для граждан Украины", - сказал Ляшко.
По его словам, больше всего таких исследований проведено в Харьковской области.
Как сообщалось ранее в УНН, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине от 75% до 80% ПЦР-тестов делают за счет государственных лабораторий.
Напомним, ранее академик НАН рассказал, что отечественный ИФА-тест на антиген, который был сертифицирован, может заменить ПЦР-тестирование.