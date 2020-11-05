В Україні приватні лабораторії зробили 12 тис. ПЛР-досліджень за бюджетні кошти – Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Приватні лабораторії вже зробили 12 тис. ПЛР-досліджень за бюджетні кошти. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Приватні лабораторії, яким уряд дозволив допомагати тестувати за бюджетні кошти громадян України методом полімеразної ланцюгової реакції, на сьогодні вже здійснили 12 тис. досліджень, які повністю безоплатні для громадян України", - сказав Ляшко.
За його словами, найбільше таких досліджень проведено у Харківській області.
Як повідомлялося раніше в УНН, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що в Україні від 75% до 80% ПЛР-тестувань роблять за рахунок державних лабораторій.
Нагадаємо, раніше академік НАН розповів, що вітчизняний ІФА-тест на антиген, який був сертифікований, може замінити ПЛР-тестування.