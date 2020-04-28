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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 234 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 62468 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 99814 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104768 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130399 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130119 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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В Украине подорожал алкоголь, больше всего - пиво

В Украине подорожал алкоголь, больше всего - пиво

Киев  •  УНН

 • 13718 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. За год стоимость водки в Украине выросла на 1,2%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, в марте 2020-го бутылка водки объемом 0,5 л стоила в среднем 92,25 грн, тогда как в марте 2019-го - 91,21 грн.

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Стоимость столового вина отечественного производства также выросла - на 4%. В марте 2020 года бутылка вина объемом 0,75 л стоила в среднем 66,9 грн, тогда как в марте 2019 года - 64,3 грн.

Достаточно существенно возросла стоимость пива отечественного производства - на 9%, до 17,3 грн за бутылку напитка объемом 0,5 л.

Как писал УНН, алкогольные производитель Украина нарастили объемы производства.

Добавим, что эксперты определили ТОП-5 надежных производителей алкопродукции в Украине, среди них: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", " Житник ", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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