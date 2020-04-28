В Украине подорожал алкоголь, больше всего - пиво
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. За год стоимость водки в Украине выросла на 1,2%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в марте 2020-го бутылка водки объемом 0,5 л стоила в среднем 92,25 грн, тогда как в марте 2019-го - 91,21 грн.
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Стоимость столового вина отечественного производства также выросла - на 4%. В марте 2020 года бутылка вина объемом 0,75 л стоила в среднем 66,9 грн, тогда как в марте 2019 года - 64,3 грн.
Достаточно существенно возросла стоимость пива отечественного производства - на 9%, до 17,3 грн за бутылку напитка объемом 0,5 л.
Как писал УНН, алкогольные производитель Украина нарастили объемы производства.
Добавим, что эксперты определили ТОП-5 надежных производителей алкопродукции в Украине, среди них: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", " Житник ", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").