В Україні подорожчав алкоголь, найбільше - пиво
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. За рік вартість горілки в Україні зросла на 1,2%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у березні 2020 року пляшка горілки об’ємом 0,5 л коштувала в середньому 92,25 грн, тоді як у березні 2019 року — 91,21 грн.
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Вартість столового вина вітчизняного виробництва також зросла — на 4%. У березні 2020 року пляшка вина об’ємом 0,75 л коштувала в середньому 66,9 грн, тоді як у березні 2019 року — 64,3 грн.
Досить суттєво зросла вартість пива вітчизняного виробництва — на 9%, до 17,3 грн за пляшку напою об’ємом 0,5 л.
Як писав УНН, алкогольні виробники України наростили об’єми виробництва.
Додамо, що експерти визначили ТОП-5 надійних виробників алкопродукції в Україні, серед них: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф") , ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").