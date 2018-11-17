В Украине подешевела гречка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В октябре, по сравнению с сентябрем, в Украине подешевели некоторые социальные продукты питания. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
В частности, подешевела гречка - на 2,7%, до 16,9 грн за кг. Также уменьшилась стоимость капусты - на 9,3%, до 10,1 грн за кг. Кроме того, подешевел картофель - на 4,9%, до 6,5 грн за кг.
При этом подорожал рис - на 1%, до 24,03 грн за кг, крупа манная - на 1%, до 13,3 грн за кг, яйца - на 2,7%, до 24,9 грн за десяток и сало - на 4,9%, до 73,4 грн за кг.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения ООС.
Как сообщал УНН, инфляция в октябре ускорилась до 9,5%.