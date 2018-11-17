В Україні подешевшала гречка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У жовтні, у порівнянні із вереснем, в Україні подешевшали деякі соціальні продукти харчування. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Зокрема, подешевшала гречка - на 2,7%, до 16,9 грн за кг. Також зменшилася вартість капусти - на 9,3%, до 10,1 грн за кг. Окрім того, подешевшала картопля - на 4,9%, до 6,5 грн за кг.
При цьому подорожчав рис - на 1%, до 24,03 грн за кг, крупи манні - на 1%, до 13,3 грн за кг, яйця - на 2,7%, до 24,9 грн за десяток та сало - на 4,9%, до 73,4 грн за кг.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони проведення ООС.
Як повідомляв УНН, інфляція у жовтні прискорилася до 9,5%.