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В Україні подешевшала гречка

В Україні подешевшала гречка

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. У жовтні, у порівнянні із вереснем, в Україні подешевшали деякі соціальні продукти харчування. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Зокрема, подешевшала гречка - на 2,7%, до 16,9 грн за кг. Також зменшилася вартість капусти - на 9,3%, до 10,1 грн за кг. Окрім того, подешевшала картопля - на 4,9%, до 6,5 грн за кг.

При цьому подорожчав рис - на 1%, до 24,03 грн за кг, крупи манні - на 1%, до 13,3 грн за кг, яйця - на 2,7%, до 24,9 грн за десяток та сало - на 4,9%, до 73,4 грн за кг.

Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони проведення ООС.

Як повідомляв УНН, інфляція у жовтні прискорилася до 9,5%.

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