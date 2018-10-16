В Украине построят 4-этажные дома с квартирами-студиями для сержантов ВСУ

"Была задача о строительстве 184 общежитий, и не менее 80 из них - до конца 2018 года... 23 тысячи контрактников будут иметь возможность комфортно расположиться в этих помещениях. Эту программу, которая имеет поддержку Президента, мы должны продолжить. И в расходах госбюджета на следующий год соответствующая сумма должна быть предусмотрена", - сказал Президент.

Кроме того, по его словам, есть проекты, и "начато возведение 4-этажных домов для сержантского состава с квартирами-студиями".

Как сообщал УНН, Президент призвал составить "черный список" недобросовестных подрядчиков объектов Минобороны.