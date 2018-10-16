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В Украине построят 4-этажные дома с квартирами-студиями для сержантов ВСУ

В Украине построят 4-этажные дома с квартирами-студиями для сержантов ВСУ

Киев  •  УНН

 • 7884 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. В Украине начали строительство четырехэтажных домов для сержантского состава Вооруженных сил Украины с квартирами-студиями. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал во время рабочего визита во Львовскую область, передает корреспондент УНН.

"Была задача о строительстве 184 общежитий, и не менее 80 из них - до конца 2018 года... 23 тысячи контрактников будут иметь возможность комфортно расположиться в этих помещениях. Эту программу, которая имеет поддержку Президента, мы должны продолжить. И в расходах госбюджета на следующий год соответствующая сумма должна быть предусмотрена", - сказал Президент.

Кроме того, по его словам, есть проекты, и "начато возведение 4-этажных домов для сержантского состава с квартирами-студиями".

Как сообщал УНН, Президент призвал составить "черный список" недобросовестных подрядчиков объектов Минобороны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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