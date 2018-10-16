В Україні побудують 4-поверхові будинки з квартирами-студіями для сержантів ЗСУ

“Було завдання про будівництво 184 гуртожитків, і не менше 80 з них — до кінця 2018 року... 23 тисячі контрактників будуть мати можливість комфортно розташуватись у цих приміщеннях. Цю програму, яка має підтримку Президента, ми маємо продовжити. І у видатках держбюджету на наступний рік відповідна сума має бути передбачена”, — сказав Президент.

Крім того, за його словами, є проекти, і “почато зведення 4-поверхових будинків для сержантського складу з квартирами-студіями”.

Як повідомляв УНН, Президент закликав скласти "чорний список" недобросовісних підрядників об'єктів Міноборони.