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В Украине планируют открыть офис подразделения противодействия наркопреступности США

В Украине планируют открыть офис подразделения противодействия наркопреступности США

Киев  •  УНН

 • 10837 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В 2020 году в Украине планируется открытие офиса подразделения противодействия наркопреступности США. Об этом шла речь сегодня, 8 августа, во время встречи первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина и руководителя офиса Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Минюста США в Варшаве Джейсона Шумахера, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Во время встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по противодействию международной наркопреступности.

Руководитель офиса Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Минюста США в Варшаве Джейсон Шумахер высоко оценил сотрудничество с полицейскими Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины, отметили в пресс-службе.

"Мы ценим наше партнерство, нашу совместную работу и результаты, получаемые. Мы много работаем над открытием офиса DEA в Киеве. В частности, Посольство США прилагает максимум усилий для его открытия. Поэтому уверен, в 2020 году офис заработает", - сказал Шумахер.

Он добавил, что DEA в настоящее время имеет 92 офиса в 70 странах мира. Поэтому и украинские полицейские смогут присоединиться к этой мощной команде по противодействию международной наркопреступности.

Первый заместитель Председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что показатели работы сотрудников Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции самые высокие за последние 25 лет.

"За всю новейшую историю Украины - 25 лет - ни разу не проводились такие масштабные и результативные специальные операции. Ни разу не изымались такие партии наркотических веществ - кокаина, героина. Это наша с вами общая победа. Только в сотрудничестве мы смогли достичь таких результатов", - отметил Вячеслав Аброськин.

Напомним, полицейские задержали участников международного наркокартеля и изъяли 400 кг кокаина.

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