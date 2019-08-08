В Україні планують відкрити офіс підрозділу протидії наркозлочинності США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У 2020 році в Україні планується відкриття офісу підрозділу протидії наркозлочинності США. Про це йшлося сьогодні, 8 серпня, під час зустрічі першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна та керівника офісу Адміністрації по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (DEA) Мін'юсту США у Варшаві Джейсона Шумахера, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.
Під час зустрічі сторони обговорили подальшу співпрацю з протидії міжнародній наркозлочинності.
Керівник офісу Адміністрації по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (DEA) Мін’юсту США у Варшаві Джейсон Шумахер високо оцінив співпрацю з поліцейськими Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції України, відзначили у прес-службі.
“Ми цінуємо наше партнерство, нашу спільну роботу та результати, які отримуємо. Ми багато працюємо над відкриттям офісу DEA у Києві. Зокрема, Посольство США докладає максимум зусиль для його відкриття. Тож впевнений, у 2020 році офіс запрацює”, — сказав Шумахер.
Він додав, що DEA на цей час має 92 офіси у понад 70 країнах світу. Відтак і українські поліцейські матимуть можливість приєднатися до цієї потужної команди з протидії міжнародної наркозлочинності.
Перший заступник Голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін наголосив, що показники роботи співробітників Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції найвищі за останні 25 років.
“За всю новітню історію України — за 25 років — жодного разу не проводилися такі масштабні та результативні спеціальні операції. Жодного разу не вилучались такі партії наркотичних речовин — кокаїну, героїну. Це наша з вами спільна перемога. Тільки у співпраці ми змогли досягти таких результатів”, — зазначив В’ячеслав Аброськін.
Нагадаємо, поліцейські затримали учасників міжнародного наркокартелю та вилучили 400 кг кокаїну.