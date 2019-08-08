В Україні планують відкрити офіс підрозділу протидії наркозлочинності США

КИЇВ. 8 серпня. УНН. У 2020 році в Україні планується відкриття офісу підрозділу протидії наркозлочинності США. Про це йшлося сьогодні, 8 серпня, під час зустрічі першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна та керівника офісу Адміністрації по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (DEA) Мін'юсту США у Варшаві Джейсона Шумахера, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.