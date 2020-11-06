В Украине обновили зоны карантина: кто в "красной"

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. С понедельника, 9 ноября, в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса. Об этом в своем Telegram-канале написал министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНН.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 9 ноября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев остается в оранжевой зоне", - говорится в сообщении.

По его словам, к "красной" зоне будут отнесены:

▪️ город Казатин и Тывровский район Винницкой области;

▪️ города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничивский, Киверцовский, Любашевский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;

▪️ Царичанский район Днепропетровской области;

▪️ города Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район Донецкой области;

▪️ города Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Малинский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попильнянский, Пулинский, Радомышльский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

▪️ города Ужгород, Берегово и Чоп, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

▪️ города Запорожье и Мелитополь, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский и Черниговский районы Запорожской области;

▪️ Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Галицкий, Городенковский, Косовский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

▪️ города Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Кагарлыкский, Мироновский и Обуховский районы Киевской области;

▪️ Марковский район Луганской области;

▪️ Николаевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

▪️ город Николаев Николаевской области;

▪️ города Измаил и Черноморск, Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;

▪️ города Полтава, Гадяч, Горишние Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород, Великобагачанский, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Новосанжарский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чорнухинский, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;

▪️ города Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;

▪️ города Сумы, Ромны и Сумской район Сумской области;

▪️ города Бережаны, Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;

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▪️ города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Маньковский и Тальновский районы Черкасской области;

▪️ города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

▪️ города Чернигов и Нежин, Варвинский и Куликовский районы Черниговской области.

Указывается, что в "оранжевую зону" попали остальные административно-территориальные единицы Украины.

"Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней", - резюмировал Немчинов.

Как сообщал УНН, в Украине на 8:00 6 ноября зафиксировано уже 440 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 9,7 тысяч, что лишь на сотню меньше абсолютного антирекорда для Украины.

Напомним, Минздрав назвал регионы с наихудшей эпидситуацией, а также регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

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