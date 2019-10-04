В Украине объявили штормовое предупреждение из-за дождей и заморозков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Завтра в Украине прогнозируются значительные дожди, а в понедельник, 7 октября, - заморозки. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Так, 5 октября в южных, днем и в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются значительные дожди, местами грозы (І уровень опасности, желтый).
По прогнозу синоптиков, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый).
В понедельник, 7 октября, в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6° (І уровень опасности, желтый).
Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в выходные в Украине пройдут дожди, воздух днем прогреется до 21 градуса тепла.