В Україні оголосили штормове попередження через дощі та заморозки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Завтра в Україні прогнозуються значні дощі, а у понеділок, 7 жовтня, – заморозки. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, 5 жовтня в південних, вдень і в Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях очікуються значні дощі, подекуди грози (І рівень небезпечності, жовтий).
За прогнозом синоптиків, вночі 7-9 жовтня у північних, західних та центральних областях сильні заморозки у повітрі 0-5° (II рівень небезпечності, помаранчевий).
У понеділок, 7 жовтня, у південних та східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-6° (І рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що у вихідні в Україні пройдуть дощі, повітря вдень прогріється до 21 градуса тепла.