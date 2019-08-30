В Украине объявили штормовое предупреждение

"В ближайший час и до конца суток 30 августа в западных областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, в последующие трое суток, 31 августа-2 сентября, в Украине будет преобладать сухая погода.