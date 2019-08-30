В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження - у найближчу годину очікують грози, град та шквали. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчу годину і до кінця доби 30 серпня в західних областях грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - зазначено у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, у наступні три доби, 31 серпня-2 вересня, в Україні переважатиме суха погода.