В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: во всех областях звучат сирены
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Как сообщает Telegram-канал "Карта воздушных тревог", есть ракетная опасность, передает УНН.
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"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Вылет истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, рф", - говорится в сообщении.
Украинцев призывают пройти в укрытие.
Добавим
Это уже вторая масштабная воздушная тревога. Первая была объявлена около 16:00.
Напомним
Ночью, в период с 00.20 по 04.30 15 июня 2023 года, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также ударными дронами типа «Shahed».
В Генштабе предупреждают, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины является очень высокой.
В частности, в Черном море корабельная группировка врага насчитывает 10 единиц, среди которых 2 надводных ракетоносителя, снаряженные 16 ракетами типа "Калибр", сообщили в ОК "Юг".