В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: у всіх областях лунають сирени
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. В Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Як повідомляє Telegram-канал "Карта повітряних тривог", є ракетна небезпека, передає УНН.
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"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Виліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, рф", - йдеться у повідомленні.
Українців закликають пройти в укриття.
Додамо
Це вже друга масштабна повітряна тривога. Перша була оголошена близько 16:00.
нагадаємо
Уночі, в період з 00.20 по 04.30 15 червня 2023 року, російські окупанти завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами типу «Shahed».
У Генштабі попереджають, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України є дуже високою.
Зокрема, у Чорному морі корабельне угруповання ворога нараховує 10 одиниць, серед яких 2 надводних ракетоносії, споряджені 16 ракетами типу "Калібр", повідомили в ОК "Південь".