В Украине нет ни одной области, где бы не было зарегистрировано случаев коронавируса - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. На сегодня в Украине нет ни одной области, в которой бы не было зарегистрировано случаев коронавирусной болезни. Одновременно, единственной пока областью, где случаи заболевания отсутствуют, является Николаевская. Об этом сообщил на брифинге в воскресенье заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"У нас появились первые случаи в Кировоградской области, первые четыре. Поэтому по факту нет ни одной области, в которой бы не было зарегистрировано случаев коронавирусной болезни. В то же время, остается без случаев Николаевская области - мы в прошлом отчете подавали Николаевскую область, как зарегистрированный случай, но после верификации данных, этот случай перенесен в город Киев. Поэтому еще в Николаевской области на данный момент можем говорить о, по состоянию на 29 марта, отсутствии случаев", - сказал Ляшко.
По его словам, больше всего случаев за минувшие сутки было зарегистрировано в Черкасской области.
"Если брать с начала эпидемии, больше всего случаев зарегистрировано в Киеве - 82 случая, а также в Тернопольской области - 57 случаев", - добавил замминистра.
Напомним, по состоянию на 10:00 29 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, в общем подтверждено 418 случаев COVID-19.