В Украине нет ни одной области, где бы не было зарегистрировано случаев коронавируса - Ляшко

КИЕВ. 29 марта. УНН. На сегодня в Украине нет ни одной области, в которой бы не было зарегистрировано случаев коронавирусной болезни. Одновременно, единственной пока областью, где случаи заболевания отсутствуют, является Николаевская. Об этом сообщил на брифинге в воскресенье заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.