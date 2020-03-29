В Україні немає жодної області, де б не було зареєстровано випадків коронавірусу - Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Станом на сьогодні, в Україні немає жодної області, в якій би не було зареєстровано випадків коронавірусноі хвороби. Водночас, наразі областю, де випадки захворювання відсутні, є Миколаївська. Про це повідомив на брифінгу в неділю заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"У нас з’явились перші випадки в Кіровоградській області, перші чотири. Тому по факту немає жодної області, в якої б не було зареєстровано випадків коронавірусноі хвороби. В той же час, залишається без випадків Миколаївська - ми в минулому звіті подавали Миколаєвську область, як зареєстрований випадок, але після верифікації даних, цей випадок перенесений до міста Києва. Тому ще в Миколаївській області на даний момент можемо говорити про, станом на 29 березня, відсутність випадків", - сказав Ляшко.
З його слів, найбільше випадків за минулу добу було зареєстровано в Черкаській області.
"Якщо брати з початку епідемії, найбільше випадків зареєстровано в місті Києві - 82 випадки, а також в Тернопільській області - 57 випадків", - додав заступник міністра.
Нагадаємо, станом на 10:00 29 березня, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 418 випадків COVID-19.