В Украине на 5% уменьшились посевные площади под сахарной свеклой
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Украине в этом году посевные площади под сахарной свеклой уменьшились на 5% по сравнению с 2019 годом. Сейчас засеяно 209 тысяч гектаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины.
“По состоянию на 13 мая в Украине засеяно 209 тыс. га сахарной свеклы, что на 5% меньше показателей прошлого года. Кроме уменьшения посевных площадей, текущий сезон характеризуется и менее благоприятными погодными условиями что, в свою очередь, может существенно повлиять на урожайность”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году посевная была значительно затруднена, ведь бесснежная зима и отсутствие осадков практически лишила почву влаги и в результате имеем пыльные бури и суховеи.
“В структуре посевов, как всегда, лидирует Винницкая область — 23% от общей площади. На втором месте — Полтавская область (12,9%), которая в этом году обогнала Хмельницкую — 11,2%. На своих полях они имеют соответственно 27 тыс. га и 23,3 тыс. га. Четвертой по посевным площадям стала Киевская область — 22,5 тыс. га (10,8%)”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в 2019/2020 МГ производство сахара уменьшилось на 19% и составляет 1,48 млн т.
Напомним, с 4 по 7 мая в Украине посеяли 2 млн га яровых зерновых, всего было посеяно в Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях.