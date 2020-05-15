В Україні на 5% зменшилися посівні площі під цукровими буряками

“Станом на 13 травня в Україні засіяно 209 тис. га цукрових буряків, що на 5% менше показників минулого року. Окрім зменшення посівних площ, поточний сезон характеризується і менш сприятливими погодними умовами що, в свою чергу, може суттєво вплинути на врожайність”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього року посівна була значно ускладнена, адже безсніжна зима і відсутність опадів фактично позбавила ґрунт вологи і в результаті маємо пилові бурі та суховії.

“В структурі посівів, як завжди, лідирує Вінницька область — 23% від загальної площі. На другому місці — Полтавська область (12,9%), яка цього року обігнала Хмельницьку — 11,2%. На своїх полях вони мають відповідно 27 тис. га та 23,3 тис. га. Четвертою за посівними площами стала Київщина — 22,5 тис. га (10,8%)”, — йдеться у повідомленні.

Також повідомляють, що у 2019/2020 МР виробництво цукру зменшилось на 19% і становить 1,48 млн т.

Нагадаємо, з 4 по 7 травня в Україні посіяли 2 млн га ярих зернових, найбільше було посіяно у Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.