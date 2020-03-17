В Украине лабораторно подтверждено 14 случаев коронавируса - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. По состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает УНН.
"По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и г. Киев (2)", - сообщили в ЦОЗ.
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Так, сегодня обнаружили один случай в Киевской области - у 44-летнего мужчины, который был за рубежом;
Еще шесть - в Черновицкой - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.
Напомним, по состоянию на утро 17 марта в Украине сообщали о 7 лабораторно подтвержденных случаях заболевания.