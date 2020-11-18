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В Украине хотят создать базу ДНК преступников: ВР рекомендуют поддержать законопроект

В Украине хотят создать базу ДНК преступников: ВР рекомендуют поддержать законопроект

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности на своем заседании сегодня рекомендовал ВР принять за основу законопроект, предусматривающий создание базы ДНК преступников, без вести пропавших и военнослужащих, передает корреспондент УНН.

"Рекомендовать ВРУ законопроект №4265 о государственной регистрации геномной информации человека и принять за основу", - сказал глава комитета Монастырский.

Так, члены комитета поддержали предложенное решение.

Законопроектом предусмотрено урегулирование как обязательной государственной, так и добровольной регистрации геномной информации человека.

В частности, четко определены категории лиц, подлежащих обязательной регистрации:

- лица, привлеченные к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности лица, в отношении которых избрана мера пресечения;

- лица, совершившие преступления против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности личности, к которым по решению суда применены принудительные меры медицинского характера;

- лица, осужденные за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности личности;

- лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы или имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности;

- неопознанные трупы;

- лица, пропавшие без вести;

- близкие родственники лиц, пропавших без вести.

Кроме того, предлагается установить механизм отбора биологических образцов лиц, которые добровольно вступают или призываются на военную службу, и военнослужащих и при необходимости обеспечить дальнейшую их идентификацию.

Для реализации законопроекта, в частности, для отбора биологического материала, молекулярно-генетической экспертизы (исследование) для осуществления государственной регистрации геномной информации нужно потратить 276 млн 926 тыс. грн.

Напомним, в Министерстве внутренних дел разработали законопроект, которым хотят обязать военнослужащих, полицейских и других лиц, которые защищают государство, сдавать ДНК перед поступлением на работу.

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