В Україні хочуть створити базу ДНК злочинців: ВР рекомендують підтримати законопроект

"Рекомендувати ВРУ законопроект №4265 про державну реєстрацію геномної інформації людини та ухвалити за основу", - сказав голова комітету Монастирський.

Так, члени комітету підтримали запропоноване рішення.

Законопроектом передбачено врегулювання як обов’язкової державної, так і добровільної реєстрації геномної інформації людини.

Зокрема, чітко визначено категорії осіб, які підлягають обов’язковій реєстрації:

- особи, притягнені до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров’я, статевої свободи, статевої недоторканості особи, щодо яких обрано запобіжний захід;

- особи, які вчинили злочини проти життя, здоров’я, статевої свободи, статевої недоторканості особи, до яких за рішенням суду застосовані примусові заходи медичного характеру;

- особи, засуджені за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров’я, статевої свободи, статевої недоторканості особи;

- особи, які засуджені та відбувають покарання у вигляді позбавлення волі або мають незняту чи непогашену судимість за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, а також усіх категорій злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи;

- невпізнані трупи;

- особи, зниклі безвісти;

- близькі родичі осіб, зниклих безвісти.

Окрім того, пропонується встановити механізм відбору біологічних зразків осіб, які добровільно вступають або призиваються на військову службу, і військовослужбовців та за потреби забезпечити подальшу їх ідентифікацію.

Для реалізації законопроекту, зокрема, для відбору біологічного матеріалу, молекулярно-генетичної експертизи (дослідження) для здійснення державної реєстрації геномної інформації потрібно витрати 276 млн 926 тис. грн.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ розробили законопроект, яким хочуть зобов’язати всіх військовослужбовців, поліцейських та інших осіб, які захищають державу, здавати ДНК перед вступом на роботу.