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В Украине фиксируют вспышку заболеваемости COVID-19

В Украине фиксируют вспышку заболеваемости COVID-19

Киев  •  УНН

 • 17858 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Украине на этой неделе Киевская школы экономики уже констатирует начало новой вспышки заболеваемости COVID-19. Об этом пишет УНН.

Цитата

“Сейчас мы уже вошли в” взрывные “темпы, соизмеримые с теми, что мы наблюдали до сих пор наблюдаем во многих странах Европы в течение последних трех месяцев”, — отмечает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Детали

За последнюю неделю количество новых случаев в Украине выросла на 68%, поэтому по прогнозам KSE уже через неделю заболеваемость в стране будет преобладать над среднеевропейским уровнем в пересчете на 100 000 населения.

Как отмечает Юрий Ганиченко, Украина пока еще находится на привычной одиннадцать ступени по уровню заболеваемости среди крупных стран Европы, но уже на следующей неделе она скорее всего попадет в первую десятку и даже “может достичь первой пятерки” антилидеров ". Коэффициент выявления случаев в Украине существенно ухудшается в последние недели — сейчас страна вышла на 9,1% (вчера — еще 8,6%) и приближается к предельному значению в 10%.

Если на прошлой неделе в стране констатировали около 1000 госпитализаций в сутки, то на этой неделе среднее количество суточных госпитализаций уже составляет 1500 по оценкам Центра экономики здравоохранения, рост уровня госпитализаций происходить и в дальнейшем.

Напомним

Вспышка коронавируса зафиксирован в Одесской больнице.

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