Спалах коронавірусу зафіксований в Одеській лікарні
Київ • УНН
ОДЕСА. 16 вересня. УНН. Спалах коронавірусі зафіксіровний в Одеській міській лікарні №1. Про це 16 вересня повідомив керівник муніципального департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян, повідомляє УНН-Одеса.
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За його словами трьох пацієнтів відправили в одеську міську лікарню №5, ще одного - в лікарню Водників.
Один пацієнт залишився в лікарні №1, його стан не такий важкий і стаціонарного лікування він не потребує. Нікогосян повідомив, що троє хворих переносять хворобу важко, але кисневої терапії не потребують. Стан хворого, який госпіталізований в обласну лікарню - також стабільний. Відділення, де захворіли люди, закрили на карантин. Всіх пацієнтів перевірять, зробивши ПЛР-тести.
Про причини появи коронавірусу в лікарні медики поки не знають, проводиться епідемічне розслідування.
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