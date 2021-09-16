Еще 16 жизней унес коронавирус в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. 16 жизней унес коронавирус в Одесской области за прошедшие сутки. Как передает УНН со ссылкой на региональный центр общественного здоровья, это количество равняется числу летальных исходов в области за 14 сентября.
За прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставили 347 жителям региона, излечились от заболевания 47 пациентов.
Общее количество инфицированных составило 147 483. Общее количество умерших - 3 143. За время пандемии излечились 140 146 жителей региона.
По данным регионального центра общественного здоровья, на сегодняшний день в области введены 504 892 дозы вакцины от COVID-19. 225 тысяч человек уже привиты двумя дозами.