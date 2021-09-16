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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 124360 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 118083 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 115906 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Еще 16 жизней унес коронавирус в Одесской области

Еще 16 жизней унес коронавирус в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 12695 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. 16 жизней унес коронавирус в Одесской области за прошедшие сутки. Как передает УНН со ссылкой на региональный центр общественного здоровья, это количество равняется числу летальных исходов в области за 14 сентября.

За прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставили 347 жителям региона, излечились от заболевания 47 пациентов.

Общее количество инфицированных составило 147 483. Общее количество умерших - 3 143. За время пандемии излечились 140 146 жителей региона.

По данным регионального центра общественного здоровья, на сегодняшний день в области введены 504 892 дозы вакцины от COVID-19. 225 тысяч человек уже привиты двумя дозами.

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