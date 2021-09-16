Ще 16 життів забрав коронавірус в Одеській області
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. 16 життів забрав коронавірус в Одеській області за минулу добу. Як передає УНН з посиланням на регіональний центр громадського здоров'я, ця кількість дорівнює кількості смертей в області за 14 вересня.
За минулу добу діагноз COVID-19 поставили 347 жителям регіону, вилікувалися від захворювання 47 пацієнтів.
Загальна кількість інфікованих сягнула 147 483. Загальна кількість померлих - 3 143. За час пандемії вилікувалися 140 146 жителів регіону.
За даними регіонального центру громадського здоров'я, на сьогоднішній день в області введено 504 892 дози вакцини від COVID-19. 225 тисяч осіб вже щеплені двома дозами.