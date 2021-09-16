Вспышка коронавируса зафиксирована в Одесской больнице
Киев • УНН
ОДЕССА. 16 сентября. УНН. Вспышка коронавируса зафиксировна в Одесской горбольбольнице №1. Об этом 16 сентября сообщил руководитель муниципального департамента здравоохранения Левон Никогосян, сообщает УНН-Одесса.
Детали
По его словам трех пациентов отправили в одесскую городскую больницу №5, ещё одного – в больницу Водников.
Один пациент остался в больнице №1, его состояние не такое тяжелое и стационарного лечения он не требует. Никогосян сообщил, что трое заболевших переносят болезнь тяжело, но кислородной терапии не требуют. Состояние больного, который госпитализирован в областную больницу – также стабильное. Отделение, где заболели люди, закрыли на карантин. Всех пациентов проверят, сделав ПЦР-тесты.
О причинах появления коронавируса в больнице медики пока не знают, проводится эпидемическое расследование.
Напомним
За прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставили 347 жителям региона, излечились от заболевания 47 пациентов.